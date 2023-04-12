Бавария не будет мириться с поведением, которые продемонстрировал нападающий команды Садио Мане.

Как информирует журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг, руководство мюнхенцев накажет сенегальца, и это наказание выйдет за рамки обычного штрафа.

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Боссы Баварии разозлены, поскольку репутация клуба очень пострадала после того, как об инциденте узнала пресса. Они убеждены, что такой клуб как Бавария должен подавать пример. Руководство Баварии считает, что пригласило тренера – Томаса Тухеля – под руководством которого такие вещи происходить не должны.

"Не думаю, что у Мане есть будущее в Баварии после этого сезона", – отметил Плеттенберг.

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