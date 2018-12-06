toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УПЛ ШАХТАР - ЛІОН

Баварія розраховує підписати Грізманна в якості заміни Роббену

22:41 176 Читать на русском
Баварія розраховує підписати Грізманна в якості заміни Роббену
Антуан Грізманн / Фото AFP

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Керівництво Баварії готує на літнє трансферне вікно гучний перехід.

Грізманн – про "Золотий м'яч-2018": Ймовірно, Ліга чемпіонів є важливішою, ніж чемпіонат світу

Мюнхенці мають намір підсилити атакувальну ланку форвардом Атлетіко та збірної Франції Антуаном Грізманном, повідомляє видання Corriere dello Sport.

Чемпіон Німеччини може активувати клаусулу Грізманна, яка складає 200 млн євро.

Француз повинен замінити в Баварії Ар'єна Роббена, який заявив про те, що покине німецький клуб влітку.

Нагадаємо, Антуан Грізманн був у трійці номінантів на "Золотий м'яч".

"Грізманн Мбаппе": французька пара назвала сина на честь гравців збірної, соціальні служби проти надмірного фанатизму

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Німеччини Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Антуан Грізманн Антуан Грізманн Баварія Баварія Атлетіко Атлетіко Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
37
хв
Ювентус
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук