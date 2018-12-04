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Грізманн – про "Золотий м'яч-2018": Ймовірно, Ліга чемпіонів є важливішою, ніж чемпіонат світу

14:43 441 Читать на русском
Грізманн – про "Золотий м'яч-2018": Ймовірно, Ліга чемпіонів є важливішою, ніж чемпіонат світу
Антуан Грізманн / фото: France Football

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн, вочевидь, залишився розчарованим результатами голосування за "Золотий м'яч".

Нагадаємо, "Золотий м'яч-2018" отримав Лука Модріч, а Грізманн посів лише третє місце. Перед оголошенням переможця Грізманн висловив сподівання, що нагорода дістанеться комусь із французів.

"Я радий бути присутнім тут, у Парижі, на моїй батьківщині. Це чудовий вечір. Шкода, що не всі номінанти відвідали церемонію, але для мене це дуже важлива подія.

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Сподіваюсь, "Золотий м'яч" отримає хтось із французів. Якщо цього не станеться, то, ймовірно, Ліга чемпіонів є важливішою, ніж чемпіонат світу", – цитує Грізманна Marca.

До слова, у 2018 році французький форвард став переможцем Ліги Європи та ЧС-2018. Лука Модріч став переможцем Ліги чемпіонів та віце-чемпіоном Мундіалю.

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Теги
Іспанія ЧС 2018 Ліга чемпіонів Золотий м'яч Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко
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