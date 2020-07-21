Власник Лідса розповів про бажання підписати Ібрагімовіча та Кавані

"Ібрагімовіч? Точно буде складно його підписати. У січні ми намагалися зробити це, але він обрав Мілан, тому угода зірвалася. Тепер, вважаю, вже надто пізно, оскільки змінилася інтенсивність англійського футболу.

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Кавані? Він не тільки має рівень, але й може зробити внесок ще й фізичними даними та адаптуватися тут. Та ми з Б'єлсою ніколи не вели розмов щодо нього. Однак, ми, звісно, думали про нього. Подивимося, враховуючи, що його досі можна підписати вільним агентом", – розповів функціонер в коментарі Daily Mail.

Нагадаємо, що Лідс повернувся в АПЛ після 16 років очікувань фанатів. Раніше Вулверхемптон продав свого вінгера на Елланд Роуд.

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