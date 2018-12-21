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Баварія продовжила співпрацю з Румменігге

18:32 78 Читать на русском
Баварія продовжила співпрацю з Румменігге
Карл-Хайнц Румменігге / Фото ФК Баварія

Голова правління мюнхенської Баварії Карл-Хайнц Румменігге залишиться на своїй посаді ще на тривалий термін.

Карл-Хайнц Румменігге поставив свій підпис під новою угодою з Баварією, повідомляє офіційний сайт Баварії.

Новий контракт функціонера з німецьким клубом розрахований до 2022 року.

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"Мої колеги по наглядовій раді та я сам дуже раді достроково продовжити контракт з Карлом-Хайнцем Румменігге ще на два роки – до 31 грудня 2021 року. Протягом 16 років він демонструє на цій посаді високий рівень професіоналізму. Ми впевнені, що це саме та людина, яка продовжить протягом наступних років вести Баварію до успіху", – заявив голова наглядової ради Баварії Улі Хьонесс.

Після 16-ти турів поточного сезону Бундесліги Баварія посідає третю сходинку в турнірній таблиці.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Улі Хьонесс Карл-Хайнц Румменігге
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