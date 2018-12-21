Баварія продовжила співпрацю з Румменігге

Голова правління мюнхенської Баварії Карл-Хайнц Румменігге залишиться на своїй посаді ще на тривалий термін.

Карл-Хайнц Румменігге поставив свій підпис під новою угодою з Баварією, повідомляє офіційний сайт Баварії.

Новий контракт функціонера з німецьким клубом розрахований до 2022 року.

Баварія організовує головний трансфер січня: новий лідер оборони, рекорди для двох клубів, а Реал і МЮ – з носом

"Мої колеги по наглядовій раді та я сам дуже раді достроково продовжити контракт з Карлом-Хайнцем Румменігге ще на два роки – до 31 грудня 2021 року. Протягом 16 років він демонструє на цій посаді високий рівень професіоналізму. Ми впевнені, що це саме та людина, яка продовжить протягом наступних років вести Баварію до успіху", – заявив голова наглядової ради Баварії Улі Хьонесс.

Після 16-ти турів поточного сезону Бундесліги Баварія посідає третю сходинку в турнірній таблиці.

Іронічний дебют Сульшера в МЮ, дербі двох Борусій, Баварія проекзаменує суперника Шахтаря: топ-5 матчів євровікенду