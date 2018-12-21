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Іронічний дебют Сульшера в МЮ, дербі двох Борусій, Баварія проекзаменує суперника Шахтаря: топ-5 матчів євровікенду

08:00 3 Читать на русском
Іронічний дебют Сульшера в МЮ, дербі двох Борусій, Баварія проекзаменує суперника Шахтаря: топ-5 матчів євровікенду
Ювентус прийме Рому в Турині / фото: ФК Ювентус
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

"Футбол 24" представляє прев'ю найцікавіших поєдинків європейського вікенду. Дебют Сульшера на посаді наставника МЮ проти його колишньої команди, битва лідерів у Німеччині, суперник Шахтаря проти Баварії та принципове протистояння Ювентуса і Роми – все це у нашому матеріалі.

Борусія Д – Борусія М

21 грудня, 21:30. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк. Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Поєдинок в Дортмунді – центральний матч 17 туру Бундесліги, який стане останнім у 2018 році. Завершення першого кола вийде чи не найкращим, яким можна було б собі уявити – ми побачимо дербі двох Борусій. "Є лише одна Борусія" – люблять повторювати фанати як однієї, так іншої команди. Хто матиме повне право тролити цією фразою своїх опонентів – побачимо у п'ятницю ввечері.

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Посеред тижня дортмундці зазнали першої поразки в чемпіонаті, сенсаційно поступившись Фортуні. Осічкою команди Люсьєна Фавра одразу скористалась як Баварія, так і Борусія М, які скоротили відставання від "джмелів" до 6 очок. Втім, в будь-якому разі Борусія Д стане зимовим чемпіоном, адже навіть у разі поразки залишиться недосяжною для суперників. Проте дортмундцям не можна навіть припускати ймовірну поразку від принципового суперника.

Обидві команди забили найбільше голів у чемпіонаті (Дортмунд – 42, Гладбах – 35), тому у нас є підстави очікувати видовищної та результативної гри. Поразка Борусії Д від Фортуни повинна додати команді Люсьєна Фавра ще більше спортивної злості у поєдинку проти принципового опонента. До слова, з ім'ям тренера дортмундців пов'язана ще одна "родзинка" зустрічі – раніше швейцарець протягом 5 років доволі успішно працював саме у гладбаському клубі.

Також за поєдинком уважно спостерігатиме і Баварія, для якої результат цієї гри має серйозне значення – мюнхенці можуть вийти на друге місце в таблиці або скоротити відставання від лідера.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Кардіфф – Манчестер Юнайтед

22 грудня, 19:30. Кардіфф, Кардіфф Сіті Стедіум. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитися: Поразка від Ліверпуля в минулому турі стала фатальною для Жозе Моурінью – Манчестер Юнайтед все ж наважився звільнити португальця. Манкуніанці оперативно знайшли Особливому заміну – до кінця сезону обов'язки головного тренера виконуватиме колишній нападник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер.

"Вбивця з обличчям дитини", "суперсаб" – ймовірно, керівництво Манчестер Юнайтед і розраховує на вміння Сульшера вдало виходити на заміну, що норвежець неодноразово демонстрував протягом кар'єри гравця. Щось подібне ми і бачимо зараз – адже як ще пояснити, по суті, оренду тренера? Нагадаємо, контракт 45-річного Уле Гуннара розрахований до завершення сезону 2018/19, після чого наставник повинен повернутись у Мольде, з яким у нього чинний контракт до 2021 року.

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Цікаво буде подивитись, як виглядатиме Манчестер Юнайтед у першому матчі під керівництвом Сульшера, адже спрогнозувати рішення наставника щодо складу доволі важко.

До слова, перший поєдинок Сульшера на чолі МЮ проти Кардіффа, та ще й на виїзді – справжня іронія долі. У 2014 році норвежець не зумів вберегти команду від вильоту з АПЛ, протримавшись у столиці Уельсу лише кілька місяців. Безумовно, Уле Гуннар захоче довести помилковість того звільнення.

Цікаво, що Кардіфф попри 16 позицію в таблиці у останніх 5 матчах АПЛ здобув більше перемог, ніж манкуніанці – 2 проти 1.

Прогноз "Футбол 24": 1:2.

Барселона – Сельта

22 грудня, 19:30. Барселона, Камп Ноу. Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Поки Реал успішно виступає на Клубному чемпіонаті світу, Барселона спробує відірватись від свого головного конкурента на 9 очок. Втім, не все так просто – на Камп Ноу приїде незручна для каталонців Сельта. В сезоні 2017/18 Барселона не зуміла здолати галісійців у матчах Ла Ліги, двічі розписавши нічию 2:2.

Зараз у команди Вальверде відмінний шанс для реваншу, адже Сельті доведеться дуже складно. "Блаугранас" не лише лідирують в чемпіонаті, а й забили найбільше голів у ворота суперників – 46 (у другої за цим показником Севільї лише 29). Таким чином Барселона забиває практично 3 голи за матч, тоді як у Сельти один з найгірших захистів чемпіонату: підопічні екс-тренера Шахтаря Кардосо пропустили 24 голи – гірші справи лише у Леванте, Райо Вальєкано та Уески.

Крім того, неймовірну форму набрав Ліонель Мессі, який після хет-трику в матчі минулого туру вибився у лідери бомбардирів топ-5 чемпіонатів Європи. До слова, на тижні аргентинець ще й отримав "Золотий бутс". Зупинити Ліонеля та компанію Сельті буде вкрай важко.

Прогноз "Футбол 24": 4:1.

Айнтрахт Франкфурт – Баварія

22 грудня, 19:30. Франкфурт, Коммерцбанк Арена. Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Чинний чемпіон Німеччини завершить 2018 рік поєдинком у Франкфурті проти місцевого Айнтрахта, який у лютому зіграє з Шахтарем в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. До слова, саме Айнтрахт переміг Баварію у фіналі Кубка Німеччини 2017/18.

Баварія в останніх 4-х поєдинках Бундесліги здобула перемоги, підтвердивши вихід команди з кризи. При цьому дві з них були мінімальними, а дві – розгромними. В останніх трьох матчах мюнхенці не пропустили жодного м'яча – очевидно, що Ніко Ковач зміг вивести команду з піке. Принаймні, станом на даний час.

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Проте цього разу Баварію чекає далеко не найпростіший опонент. Франкфуртський Айнтрахт впевнено йде у єврокубковій зоні, посідаючи 5 місце чемпіонату. Підопічні Хюттера відзначились у воротах суперників вже 34 рази – це більше, ніж у тієї ж Баварії (33 голи). Неймовірний Лука Йовіч продовжує феєрити: в активі 20-річного серба вже 12 голів у Бундеслізі – більше у топ-першостях Європи забив лише Ліонель Мессі (14). При цьому Йовіч всі свої м'ячі провів з гри.

В останньому поєдинку проти Майнца юний форвард "вистрілив" дублем. Чи приберіг Йовіч та його партнери голи на матч проти Баварії та чи зможуть мюнхенці продовжити серію вдалих результатів – стане відомо в суботу.

Прогноз "Футбол 24" 1:3.

Ювентус – Рома

22 грудня, 21:30. Турин, Ювентус Стедіум. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: В центральному поєдинку 17 туру Серії А зійдуться Ювентус та Рома – єдині італійські команди, що продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів. Якщо в поточній кампанії у туринців все йде за планом, то Рому відверто лихоманить – лише одна перемога в останніх 4-х матчах чемпіонату та постійні чутки про можливу відставку Ді Франческо.

Вольові три очки в поєдинку з Дженоа в минулому турі, ймовірно, нададуть "джалороссі" психологічного спалаху перед важливим поєдинком. Римляни постійно створюють "б'янконері" проблеми в домашніх матчах, а от на виїзді не все так добре – востаннє Рома відбирала очки у Ювентуса ще в 2010 році. Про останню вікторію в Турині годі й казати – вона датована ще вереснем 2001 року!

Рома підходить до гри у дещо розібраному стані – підопічні Ді Франческо в поточному чемпіонаті пропустили вже 22 голи – лише на 6 менше, ніж за весь минулий. Попри це, до зони Ліги чемпіонів лише 3 очки – Мілан, який посідає 4 сходинку, виглядає не надто краще.

У Ювентуса навпаки все добре – Кріштіану Роналду та партнери штампують перемоги одна за одною, втративши очки лише одного разу – у поєдинку проти Дженоа. Дивлячись на показники туринців (46 очок у 16 матчах, різниця голів 33:8), розуміємо, що інтриги в боротьбі за чемпіонство, на жаль, знову навряд чи побачимо, але Рома виглядає однією із тих небагатьох команд, яка може завдати Ювентусу клопоту.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

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Англія18 турКардіфф Сіті (Кардіфф)

Кардіфф - Манчестер Юнайтед: Субота 22 грудня 2018

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