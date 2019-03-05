Баварія продовжила контракт з Гнабрі

Форвард Баварії Серж Гнабрі продовжить захищати кольори мюнхенського клубу.

Серж Гнабрі підписав новий контракт з Баварією, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рібері та Роббен покинуть Баварію влітку

За новою угодою 23-річний німець виступатиме за мюнхенців до літа 2023 року. Попередній контракт діяв до літа 2020-го.

Нагадаємо, нападник приєднався до Баварії у 2017 році, перейшовши з Вердера за 8 млн євро.

В поточному сезоні Бундесліги Гнабрі провів 21 матч, в яких відзначився 6-ма голами та 4-ма асистами.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто