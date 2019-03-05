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Бавария продлила контракт с Гнабри

13:20 19 Читати українською
Бавария продлила контракт с Гнабри
Серж Гнабри / Фото ФК Бавария

Форвард Баварии Серж Гнабри продолжит защищать цвета мюнхенского клуба.

Серж Гнабри подписал новый контракт с Баварией, сообщает официальный сайт клуба.

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По новому соглашению 23-летний немец будет выступать за мюнхенцев к лету 2023 года. Предыдущий контракт действовал до лета 2020-го.

Напомним, нападающий присоединился к Баварии в 2017 году, перейдя из Вердера за 8 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 21 матч, в которых отличился 6-ю голами и 4-мя ассистами.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

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Серж Гнабри Серж Гнабри Бавария Бавария Германия
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