Бавария продлила контракт с Гнабри

Форвард Баварии Серж Гнабри продолжит защищать цвета мюнхенского клуба.

Серж Гнабри подписал новый контракт с Баварией, сообщает официальный сайт клуба.

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По новому соглашению 23-летний немец будет выступать за мюнхенцев к лету 2023 года. Предыдущий контракт действовал до лета 2020-го.

Напомним, нападающий присоединился к Баварии в 2017 году, перейдя из Вердера за 8 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 21 матч, в которых отличился 6-ю голами и 4-мя ассистами.

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