Рібері та Роббен покинуть Баварію влітку

Мюнхенський клуб не буде продовжувати угоди зі своїми багаторічними лідерами Ар'єном Роббеном і Франком Рібері.

За інформацією Sport Bild, керівництво німецького клубу не планує пропонувати нові контракти Рібері та Роббену, гравці отримують статус вільних агентів влітку наступного року.

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Зазначається, що Роббен ще налаштований залишитись у Баварії та боротись за місце у складі, тоді як Рібері вже починає шукати варіанти для подальшого продовження кар'єри. Обидва футболісти взимку отримають право підписувати попередні угоди з майбутніми клубами.

До слова, вчора мюнхенці розтрощили Бенфіку у Лізі чемпіонів. Рібері забив, а Роббен оформив дубль у ворота португальців.

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