Баварія продала захисника новачку АПЛ
10 липня 19:29 - Читать на русском
Англійський фулбек Омар Річардс повертається на батьківщину після невдалого вояжу в Німеччину.
Ноттінгем Форест оформив трансфер Річардса з Баварії, повідомляє офіційний сайт клубу. Омар підписав контракт на 4 роки з новачком АПЛ.
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Сума трансферу не розголошується, однак преса пише про 10 мільйонів євро. Хороший бізнес від Баварії, яка рік тому підписала Річардса вільним агентом з Редінга.
Омар не зумів закріпитися в Мюнхені, хоча й мав багато шансів через травму Девіса. Ноттінгем Форест бере 24-річного англійця на лівий фланг під основу.
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