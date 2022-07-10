У вівторок, 12 липня, Лєвандовскі змушений прибути в табір Баварії. Чемпіони Німеччини вирушать в турне до США, а 33-річний форвард, схоже, таки поїде з командою. Роберт планував більше не повертатися до команди, сподіваючись на перехід в інший клуб, але Баварія все ще не відпускає гравця.

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Як наслідок, польський нападник, попри відкрите бажання покинути Мюнхен, змушений приєднатися до своїх партнерів. Втім, це не означає, що Лєвандовскі нікуди не перейде. Барселона все ще сподівається на підписання форварда, хоч поки і не може заплатити суму, яку вимагає Баварія, повідомляє AS.

У США Баварія зіграє два матчі – 21 липня проти Вашингтона і 24 числа проти Ман Сіті. Цікаво, що приблизно в ці ж дати Барселона теж перебуватиме у Сполучених Штатах.

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