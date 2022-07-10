Английский фулбек Омар Ричардс возвращается на родину после неудачного вояжа в Германию.

Ноттингем Форест оформил трансфер Ричардса из Баварии, сообщает официальный сайт клуба. Омар подписал контракт на четыре года с новичком АПЛ.

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Сумма трансфера не разглашается, однако пресса пишет о 10 миллионах евро. Хороший бизнес от Баварии, которая год назад подписала Ричардса свободным агентом из Рединга.

Омар не сумел закрепиться в Мюнхене, хотя и имел много шансов из-за травмы Дэвиса. Ноттингем Форест берет 24-летнего англичанина на левый фланг под основу.

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