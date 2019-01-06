Баварія придбала молодого захисника збірної США Річардса

18-річний захисник Кріс Річардс залишиться в Баварії – мюнхенці викупили його контракт.

Баварія викупила 18-річного захисника Далласа Кріса Річардса, повідомляє офіційний сайт клубу.

БД замахнулася на титул, топ-бомбардир готується до України, а Коно – втратив довіру. Підсумки першого кола Бундесліги

Трансфер перспективного футболіста збірної США (U-20) обійшовся мюнхенцям в 1,5 млн доларів.

Ще 500 тисяч американський клуб може отримати у вигляді бонусів. Крім того, Далласу належить 40% від можливого перепродажу Річардса.

Раніше захисник виступав за Баварію на правах оренди. У сезоні юнацької Ліги УЄФА він провів за юніорську команду (U-19) 6 матчів.

Селезньов підпише контракт з Малагою на 2,5 року, – ЗМІ