Баварія придбала молодого захисника збірної США Річардса

Україна — 10:01 1259
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Динамо цікавиться американським форвардом Новаковічем
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Селезньов підпише контракт з Малагою на 2,5 року, – ЗМІІспанія — 08:24 692
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БД замахнулася на титул, топ-бомбардир готується до України, а Коно – втратив довіру. Підсумки першого кола БундеслігиНімеччина — 5 січ 3019
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Кубок Англії: Арсенал розгромив Блекпул, Фабрегас не забив пенальті у прощальному матчі за ЧелсіАнглія — 5 січ 3017
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Селезньов прилетів у Малагу – в аеропорту його зустрічали журналісти та вболівальникиІспанія — 5 січ 1715
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