Баварія погодилась заплатити 35 мільйонів євро за Павара, трансфер може відбутись у найближчі дні

Захисник Штутгарта Бенжамен Павар став ближчим до переходу у Баварію.

Мюнхенський клуб погодився заплатити за чемпіона світу-2018 року 35 мільйонів євро, які вимагав Штутгарт. Трансфер може відбутись протягом кількох днів, повідомляє видання L’Equipe.

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Ймовірно, що після підписання Баварією Павара, захисник збірної Франції ще на півроку залишиться виступати у складі Штутгарта.

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Нагадаємо, Павар став зі збірної Франції чемпіоном світу-2018, цього сезону на рахунку 22-річного захисника 14 матчів за Штутгарт у Бундеслізі, результативними діями центрбек не відзначався.