Челсі не продасть Баварії Хадсон-Одоя

Лондонський Челсі не хоче прощатися з 18-річним вінгером.

Як відомо, мюнхенська Баварія запропонувала за вінгера Челсі Каллума Хадсон-Одоя 33 млн євро, також на нього претендують Ювентус та РБ Лейпциг.

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Втім, лондонці не збираються продавати 18-річного вінгера, запевняє асистент Мауріціо Саррі Джанфранко Дзола.

"Каллуму важливо проявити терпіння. Його чекає блискуче майбутнє в Челсі, але прямо зараз найголовніше для нього – щоденна робота на тренуваннях. Знаю, що Баварія проявляє інтерес, але ми теж в ньому зацікавлені.

Він грає не так багато, як йому хотілося б, але це виключно через майстерність виконавців, що грають на його позиції. Він не витрачає час даремно. У його віці важливіше щодня розвиватися, а не зіграти 20 матчів поспіль", – сказав Дзола у коментарі Sky Sports.

У поточному сезоні Каллум Хадсон-Одой взяв участь лише в 1 матчі в АПЛ, результативними діями не відзначався.

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