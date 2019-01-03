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Барселона хоче підписати Павара

18:16 100 Читать на русском
Барселона хоче підписати Павара
Бенжамен Павар / фото із соцмереж

Каталонська Барселона хоче підсилити захисну ланку чемпіоном світу-2018 Бенжаменом Паваром.

Французький захисник Бенжамен Павар, який виступає у складі німецького Штутгарта, потрапив до списку інтересів Барселони.

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Представник іспанського гранду вже зустрівся з агентом футболітса, аби обговорити потенційний трансфер француза влітку 2019 року, повідомляє Gianlucadimarzio.

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Нагадаємо, Павар став зі збірної Франції чемпіоном світу-2018, цього сезону на рахунку 22-річного захисника 14 матчів за Штутгарт у Бундеслізі, результативними діями центрбек не відзначався.

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Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Бенжамен Павар Бенжамен Павар Штутгарт Штутгарт Барселона Барселона
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