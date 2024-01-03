Форвард став одним з відкриттів першої половини сезону в Бундеслізі. В 14 турах Сергу Гірассі оформив 17 голів. Більше забив лише Харрі Кейн із Баварії (21).

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Як повідомляє Bild, результативність гвінейського форварда вразила керівництво мюнхенців. Баварія спробує домовитися зі Штутгартом взимку. Очікується, що трансферна ціна становитиме 17,5 млн євро. Якщо Баварії не вдасться домовитися зараз, то влітку нападник коштуватиме вже 20 млн.

Сергу Гірассі приєднався до Штутгарта влітку 2023 року. Його чинна угода з німецьким клубом розрахована до 2026 року.

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