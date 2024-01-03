Форвард стал одним из открытий первой половины сезона в Бундеслиге. В 14 турах Сергу Гирасси оформил 17 голов. Больше забил лишь Харри Кейн из Баварии (21).

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Как сообщает Bild, результативность гвинейского форварда впечатлила руководство мюнхенцев. Бавария попытается договориться со Штутгартом зимой. Ожидается, что трансферная цена составит 17,5 млн евро. Если Баварии не удастся договориться сейчас, то летом нападающий будет стоить уже 20 млн.

Сергу Гирасси присоединился к Штутгарту летом 2023 года. Его действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до 2026 года.

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