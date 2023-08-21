Байєр орендував у Баварії на один сезон Йосіпа Станішіча, повідомляє офіційний сайт клубу. В угоді не передбачене право викупу футболіста.

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Станішіч переходить у Леверкузен на роль універсального запасного. Хорват зможе підмінити Фрімпонга та Грімальдо на обох флангах оборони.

Баварія цим трансфером послабила проблемну позицію правого фулбека. Павар просить трансфер, тому Мюнхен залишається з один Мазрауї.

Станішіч – вихованець Баварії. Він тричі став чемпіоном Німеччини, але в основний склад так і не пробився.