Баварія підписала Перішіча

Мюнхенці орендували хорватського півзахисника Інтера.

Баварія на офіційному сайті оголосила про підписання Івана Перішіча.

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Віце-чемпіон світу приєднався до "ротен" на правах річної оренди з фіксованим викупом. Щоправда, невідома точна сума, за яку чемпіони Німеччини зможуть придбати Перішіча в Інтера після закінчення сезону 2019/20. Раніше преса давала інформацію про 30 млн євро.

30-річний хорват вже має досвід виступів у чемпіонаті Німеччини у складі Вольфсбурга та Борусії Дортмунд (з "джмелями" він навіть ставав переможцем Бундесліги у сезоні 2011/12).