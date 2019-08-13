toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Баварія підписала Перішіча

12:22 2856 Читать на русском
Баварія підписала Перішіча
Іван Перішіч / Твіттер Баварії

Мюнхенці орендували хорватського півзахисника Інтера.

Баварія на офіційному сайті оголосила про підписання Івана Перішіча.

Кубок Німеччини: Баварія на класі пройшла Енергі, Вольфсбург в меншості дотис Галлешер у матчі з 8-ма голами

Віце-чемпіон світу приєднався до "ротен" на правах річної оренди з фіксованим викупом. Щоправда, невідома точна сума, за яку чемпіони Німеччини зможуть придбати Перішіча в Інтера після закінчення сезону 2019/20. Раніше преса давала інформацію про 30 млн євро.

30-річний хорват вже має досвід виступів у чемпіонаті Німеччини у складі Вольфсбурга та Борусії Дортмунд (з "джмелями" він навіть ставав переможцем Бундесліги у сезоні 2011/12).

blog_ava
Наші за кордоном. Мілевський веде Брест до чемпіонства, ефектний політ Сухоцького та шалена дискваліфікація за расизм
13:00
5080
Теги
Головне Іван Перішіч Іван Перішіч Баварія Баварія Інтер Інтер Німеччина Трансфери Баварії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
21
хв
Динамо
20:30
Брюгге
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук