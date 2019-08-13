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Бавария подписала Перишича

12:25 254 Читати українською
Бавария подписала Перишича
Иван Перишич / Твиттер Баварии

Мюнхенцы арендовали хорватского полузащитника Интера.

Бавария на официальном сайте объявила о подписании Ивана Перишича.

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Вице-чемпион мира перешел к "ротен" на правах годичной аренды с фиксированным выкупом. Правда, неизвестна точная сумма, за которую чемпионы Германии смогут приобрести Перишича у Интера по окончании сезона 2019/20. Ранее пресса давала информацию о 30 млн евро.

30-летний хорват уже имеет опыт выступлений в чемпионате Германии в составе Вольфсбурга и Боруссии Дортмунд (с "шмелями" он даже становился победителем Бундеслиги в сезоне 2011/12).

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