Лондонці відхилили і другу пропозицію переможців Ліги чемпіонів щодо 19-річного гравця, інформує Sky Sports.

Півзахисник Челсі може продовжити кар'єру в Наполі

Баварія сподівалася взяти Хадсона-Одоя в річну оренду з правом викупу за 70 млн євро. Втім, навіть цього виявилося замало для Челсі. У мюнхенців залишається 2 дні до завершення трансферного вікна, але навряд вони зможуть запропонувати більше. Лемпард показово випустив Хадсона-Одоя у основі на матч 4 туру АПЛ проти Крістал Пелас (4:0).

Додамо, що Баварія намагалася придбати молоду зірку Челсі ще минулого літа, але потім він підписав новий контракт з "пенсіонерами" до літа 2024-го.

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