Баварія перемогла Нюрнберг, РБ Лейпциг розгромили у Фрайбурзі: 14-й тур Бундесліги, матчі суботи

Суботні матчі 14-го туру німецької Бундесліги завершились впевненою перемогою чемпіона, сенсаційним фіаско РБ Лейпциг, нічиєю між Вольфсбургом та Хоффенхаймом та мінімальною звитягою Байєра над Аугсбургом.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 14-й тур

Баварія – Нюрнберг – 3:0

Голи: Лєвандовскі, 9, 27, Рібері, 57

Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:2

Голи: Бічакчіч, 29 (автогол), Гінчек, 31 – Бельфоділ, 4, Крамаріч, 71

Байєр – Аугсбург – 1:0

Голи: Аларіо, 75

Фрайбург – РБ Лейпциг – 3:0

Голи: Петерсен, 12, Вальдшмідт, 45+1, Франц, 52

Баварія не мала жодних проблем із Нюрнбергом, який в цьому році бореться за виживання. Вже на 9-й хвилині Роберт Лєвандовскі замкнув подачу Кімміха точним ударом головою в дальній кут, відкривши рахунок. На 27-й Горєцка з дальньої дистанції по дузі влучив у штангу, а Лєвандовскі одразу ж зіграв на підборі – 2:0. Гольове добивання Франка Рібері на 57-й хвилині встановило остаточний рахунок у матчі – 3:0.

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Хоффенхайм у виїзному поєдинку проти Вольфсбурга почав з традиційного шаленого наступу, що вже на 4-й хвилині вилилося у взяття воріт. Крамаріч пройшов по лівому флангу та віддав прекрасну передачу на Бельфоділа, а Ісхак в один дотик пробив у протихід голкіперу – 0:1. Втім, надалі справи у гостей йшли не так вдало: спочатку їм не дали пенальті, на 29-й хвилині Ермін Бічакчіч зрізав м'яч у власні ворота, а ще через дві Гінчек отримав розрізну передачу від Мехмеді та вивів Вольфсбург уперед. Втім, у другому таймі Хоффенхайм підвищив оберти та відігрався зусиллями Крамаріча, який на 71-й хвилині замкнув подачу Кадерабека – 2:2. Цей гол виявився останнім у зустрічі.

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Фрайбург у рідних стінах впевнено розкатав РБ Лейпциг. Вже на 12-й хвилині Нільс Петерсен красиво зачепив м'яч на добиванні після удару Гюнтера – 1:0. У компенсований до першого тайму час господарі заробили пенальті, який впевнено реалізував Вальдшмідт, а по перерві Майк Франц точним замиканням встановив остаточний рахунок – 3:0. Сенсація.

Байєр у дуже складному поєдинку проти Аугсбурга довго не міг відзначитись. Кілька разів у першому таймі Арангіс та Фоллад пробивали поруч зі штангами, але забити вдалося лише у другому. На 75-й хвилині Лукас Аларіо розстріляв ворота з 11-метрової позначки після своєчасної передачі Ларса Бендера – 1:0. Аугсбург мав прекрасну можливість відігратися на 81-й хвилині, однак Чі-Вон Дон головою пробив у поперечину. Зрештою, матч завершився мінімальною перемогою "фармацевтів".

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Таким чином, Баварія набрала 27 очок, піднявшись на друге місце та зберігаючи відставання від Борусії в дев'ять набраних балів. РБ Лейпциг залишився четвертим з 25 пунктами, Хоффенхайм має на три пункти менше та йде шостим, а Вольфсбург з 18 очками – дев'ятий. Байєр має аналогічну їх кількість та знаходиться на дві сходинки нижче, за ним Фрайбург, Аугсбург з 13 набраними балами займає 14 місце, а Нюрнберг залишився у зоні вильоту з 11 очками у активі.