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Екс-голкіпер Баварії Штарке увійшов у тренерський штаб команди

13:29 51 Читать на русском
Екс-голкіпер Баварії Штарке увійшов у тренерський штаб команди
Том Штарке та Мануель Нойєр / фото: Sport.de

Наставник Баварії Ніко Ковач отримав нового асистента у своєму тренерському штабі. Ним став колишній воротар мюнхенців Том Штарке.

Колишній голкіпер Баварії Том Штарке став тренером воротарів команди. 37-річний Штарке працюватиме переважно з Мануелем Нойєром, інформує Bild.

Штарке у Баварії виграв більше трофеїв, ніж зіграв матчів

Тренер голкіперів Баварії Тоні Тапаловіч відчуває серйозні проблеми з ногою. У зв'язку з цим наставник мюнхенців Ніко Ковач прийняв рішення залучити до роботи з командою Штарке та вже представив його гравцям Баварії. Офіційно дана інформація поки не підтверджена.

Штарке виступав за Баварію з 2012 року та оголосив про завершення кар'єри в 2017-му. Втім, вже за кілька місяців через травму Мануеля Нойєра Штарке тимчасово повернувся у футбол, але влітку 2018 року все ж остаточно повісив бутси на цвях.

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