Баварія передумала повертати Манджукіча

Форвард туринського Ювентуса Маріо Манджукіч, схоже, не одягне знову футболку мюнхенської Баварії. Чемпіон Німеччини не підпише досвідченого хорвата.

Майбутнє 33-річного нападника залишається невизначеним, повідомляє Sport Bild.

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За інформацією видання, Баварія розглядала варіант із поверненням Манджукіча до Мюнхена, але відмовилася від цієї ідеї. "Ротен" навіть не робитимуть Ювентусу пропозицій щодо хорватського форварда. Раніше була інформація, що віце-чемпіон світу повернеться на Альянц-Арену в оренду з опцією викупу за 15 млн євро.

У минулому сезоні Маріо Манджукіч провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів.

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