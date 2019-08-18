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Бавария передумала возвращать Манджукича

21:53 37 Читати українською
Бавария передумала возвращать Манджукича
Марио Манджукич / Reuters

Форвард туринского Ювентуса Марио Манджукич, похоже, не наденет снова футболку мюнхенской Баварии. Чемпион Германии не подпишет опытного хорвата.

Будущее 33-летнего нападающего остается неопределенным, сообщает Sport Bild.

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По информации издания, Бавария рассматривала вариант с возвращением Манджукича в Мюнхен, но отказалась от этой идеи. "Ротен" даже не будут делать предложений Ювентусу относительно хорватского форварда. Ранее была информация, что вице-чемпион мира вернется на Альянц-Арену в аренду с опцией выкупа за 15 млн евро.

В прошлом сезоне Марио Манджукич провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.

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