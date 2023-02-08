42-річний німець з 2008 року працював у структурі Хоффенхайма, а з 2015-го тренував воротарів першої команди. Проте його ера завершилась. Новий виклик у кар'єрі – Баварія.

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Прес-служба мюнхенців оголосила про призначення Рехнера тренером воротарів. Деталі контракту невідомі, але повідомлялось, що "ротен" заплатять "селянам" шестизначну суму компенсації.

Міхаель вже раніше працював із Юліаном Нагельсманном, який очолював Хоффенхайм протягом 2016-2019 років. Попереднім тренером воротарів Баварії був Тоні Топаловіч, звільненням якого був невдоволений Мануель Нойєр.

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