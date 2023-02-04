"Це стало дуже сильним ударом для мене. Мені сказали представники клубу. Це рішення – як сніг на голову. Для Тоні також. Я взагалі не зрозумів цього. Це справді збило мене з ніг. Тоні завжди був із командою, всі це бачили. Одинадцять із половиною років він працював не на мене, а на всю воротарську групу, на тренерський штаб та на клуб.

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Ми завжди вміли розділяти роботу та особисте життя. Я розумію, що це може здатися необ'єктивним чи неправдоподібним, але я справді можу помітити різницю. Я відчував, що моє серце розбите. Це була найжорстокіша річ, яку я відчув у своїй кар'єрі. А я випробував багато.

Усі у нашій групі воротарів були розірвані на частини. Люди заливались сльозами. Думаю, цим все сказано. Ми, воротарі, команда всередині команди, але Тоні любили всі", – наводить слова Нойєра Kicker.

Додамо, що хорват з німецьким паспортом провів у структурі Баварії майже 12 років, але співпраця з Юліаном Нагельсманном відверто не склалась, через що Топаловіч був звільнений.

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