Севілья завершила трансфер Тонгі Н'янзу, повідомляє офіційний сайт клубу. Француз підписав з "нервіоном" контракт на 5 років.

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Сума компенсації не розголошується, однак інсайдери пишуть про 20 мільйонів євро. Баварія має право зворотного викупу.

Французький центрбек зіграв у 22 поєдинках минулого сезону за Баварію в усіх змаганнях, в яких відзначився голом та асистом.

Н'янзу перейшов у Баварію з ПСЖ два роки тому на правах вільного агента, але основним гравцем у Мюнхені не став.