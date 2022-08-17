Севілья офіційно підписала захисника Баварії
18:42 - Читать на русском
20-річний центрбек Баварії Тонгі Н'янзу продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.
Севілья завершила трансфер Тонгі Н'янзу, повідомляє офіційний сайт клубу. Француз підписав з "нервіоном" контракт на 5 років.
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Сума компенсації не розголошується, однак інсайдери пишуть про 20 мільйонів євро. Баварія має право зворотного викупу.
Французький центрбек зіграв у 22 поєдинках минулого сезону за Баварію в усіх змаганнях, в яких відзначився голом та асистом.
Н'янзу перейшов у Баварію з ПСЖ два роки тому на правах вільного агента, але основним гравцем у Мюнхені не став.
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