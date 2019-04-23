Сексапільна дружина найдорожчого гравця в історії Баварії та Бундесліги – він бив її, а вона народила йому сина

Минулого місяця Баварія побила свій трансферний рекорд, заплативши 80 мільйонів євро за захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса.

Французький захисник стане гравцем Баварії влітку, однак переїде у Німеччину вже зараз і до кінця сезону не гратиме за Атлетіко. Причина в травмі – йому вдало провели операцію на коліні, а лікар Баварії запевнив, що до старту наступного сезону новачок буде готовий.

Адаптація Лукаса на новому місці не повинна бути важкою. У Мюнхені на нього чекають земляки Корентен Толіссо та Кінгслі Коман, незабаром до них приєднається ще й Бенжамен Павар.

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Разом із Лукасом змінить місце проживання і його чарівна дружина Амелія.

Відносини молодої пари пройшли через серйозне випробування. У 2017 році ЗМІ обговорювали гучний скандал – Лукас був затриманий поліцією через звинувачення в побутовому насильстві. Після інциденту Амелія опинилася в лікарні, де лікувала незначні травми.

Версії щодо причини конфлікту розійшлися: за найпоширенішою – футболіст повернувся додому п'яним і підняв руку на дружину, інші ЗМІ заявляли, що дівчина сама спровокувала Лукаса і теж неслабо його відлупцювала.

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Як виявилось, цей скандал тільки зміцнив їхні почуття і незабаром вони одружилися в Лас-Вегасі. Тепер Лукас та Амелія живуть життям зразкової пари і виховують сина Мартіна.