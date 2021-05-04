Баварія оголосила про відхід з клубу Хаві Мартінеса по завершенні поточного сезону в своєму твіттері. Окрім іспанця, мюнхенців покинуть Жером Боатенг, Девід Алаба та наставник команди Ганс-Дітер Флік.

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"Я дуже гордий і щасливий, що мені дозволили бути членом сім'ї ФК Баварія протягом дев'яти років. Я хотів би подякувати цьому чудовому клубу і особливо нашим фанатам – ви зробили Мюнхен моїм домом! Я ніколи не забуду ці дев’ять років.

Я ніколи не забуду цей час. Я жив у цьому клубі, завжди віддавав йому все, і дуже радий багатьом титулам, які ми виграли разом. Баварія та її вболівальники назавжди залишаться в моєму серці. Спасибі і ще побачимося", – наводить слова Мартінеса офіційний сайт Баварії.

Зазначимо, що іспанець відіграв за мюнхенців 266 матчів, записавши до свого активу 14 голів та 11 асистів. За цей час Мартінес здобув 8 Срібних Салатниць, 5 Кубків Німеччини, 4 Суперкубка країни, 2 Ліги чемпіонів, 2 Суперкубка УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

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