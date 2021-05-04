Бавария объявила об уходе из клуба Хави Мартинеса по завершении текущего сезона в своем твиттере. Кроме испанца, мюнхенцев покинут Жером Боатенг, Дэвид Алаба и наставник команды Ханс-Дитер Флик.

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"Я очень горд и счастлив, что мне позволили быть членом семьи ФК Бавария течение девяти лет. Я хотел бы поблагодарить этот замечательный клуб и особенно наших фанатов – вы сделали Мюнхен моим домом, я никогда не забуду эти девять лет.

Я никогда не забуду это время. Я жил в этом клубе, всегда отдавал ему все, и очень рад многим титулам, которые мы выиграли вместе. Бавария и ее болельщики навсегда останутся в моем сердце. Спасибо и еще увидимся", – приводит слова Мартинеса официальный сайт Баварии.

Отметим, что испанец отыграл за мюнхенцев 266 матчей, записав в свой актив 14 голов и 11 ассистов. За это время Мартинес добыл 8 Серебрянных салатниц, 5 Кубков Германии, 4 Суперкубка страны, 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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