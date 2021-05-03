Захисник Баварії Девід Алаба ще не став гравцем "вершкових", а вже ризикує принести проблеми у таборі іспанського гранда.

Як відомо, Девід Алаба узгодив контракт з мадридським Реалом, якому дістанеться безкоштовно, адже його угода з Баварією завершується 30 червня. Офіційно про трансфер ще не оголосили – найімовірніше, це трапиться по завершенні сезону 2020/21.

Реал вже домовився про перехід Алаби – Marca розсекретила дату оголошення про трансфер

Очікується, що зарплатня 28-річного австрійця складе 12 млн євро за сезон. Стільки у Мадриді заробляє лише Серхіо Рамос, який ніяк не може узгодити новий контракт з "вершковими". Каменем спотикання стало саме небажання іспанця піти на зниження зарплатні. Відповідно, гігантський оклад Алаби ризикує призвести до невдоволення Рамоса і напруженої атмосфери в роздягальні. Не кажучи вже про можливість відходу капітана Реала, стверджує Mundo Deportivo.

До слова, в сезоні 2020/21 Алаба зіграв 42 матчі за Баварію у всіх турнірах. Записав до свого активу 2 голи та 5 асистів. У червні австрієць у складі своєї збірної зіграє проти України на чемпіонаті Європи.

Останній злет Уго Майзля, аншлюс і приниження німців на очах нацистів – як австрійська Вундертім завершила свою історію