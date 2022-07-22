Новачок Баварії виграв нагороду найкращого гравця Африки, випередивши колишнього одноклубника Мохамеда Салаха (Ліверпуль) і земляка Едуара Менді (Челсі).

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У минулому сезоні Мане виграв два внутрішні Кубки з Ліверпулем, дійшов до фіналу ЛЧ і посів друге місце АПЛ. Результати зі збірною Сенегалу ще кращі. Мане і компанія принесли країні першу в історії перемогу на КАН, а потім вийшли на чемпіонат світу. В обох випадках "Леви Теранги" здолали Єгипет, за який виступає Мохамед Салах. Для Мане це друга поспіль нагорода найкращого гравця Африки. Щоправда, попередня церемонія була ще у 2019 році.

AFRICA’S FINEST!



Sadio Mane is the Player of the Year (MEN) for the second time! ?



????! #CAFAwards2022 pic.twitter.com/3fsLRbw5YX — #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022

Сенегал також виборов звання збірної року, а його керманич Алью Сіссе визнаний найкращим тренером.

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