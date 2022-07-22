Мане втретє за рік б'є Салаха – новачка Баварії визнали найкращим африканським гравцем
Садьйо Мане розкішно провів рік на індивідуальному та командному рівнях.
Новачок Баварії виграв нагороду найкращого гравця Африки, випередивши колишнього одноклубника Мохамеда Салаха (Ліверпуль) і земляка Едуара Менді (Челсі).
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У минулому сезоні Мане виграв два внутрішні Кубки з Ліверпулем, дійшов до фіналу ЛЧ і посів друге місце АПЛ. Результати зі збірною Сенегалу ще кращі. Мане і компанія принесли країні першу в історії перемогу на КАН, а потім вийшли на чемпіонат світу. В обох випадках "Леви Теранги" здолали Єгипет, за який виступає Мохамед Салах. Для Мане це друга поспіль нагорода найкращого гравця Африки. Щоправда, попередня церемонія була ще у 2019 році.
Сенегал також виборов звання збірної року, а його керманич Алью Сіссе визнаний найкращим тренером.
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