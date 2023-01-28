Мюнхенці та франкфуртці не виявили сильнішого у матчі 18-го туру Бундесліги. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Баварія доволі важко увійшла в сезон після тривалої паузи, викликаної чемпіонатом світу. Мюнхенці розписали нічию з РБ Лейпциг і на останній хвилині врятувались від поразки у матчі з Кельном завдяки голу Кімміха. У свою чергу Айнтрахт розгромив Шальке і розійшовся миром з Фрайбургом. Команди перед матчем відділяли лише 5 очок, тож результат був доволі важливим для обох колективів.

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Господарі розпочали гостріше, комбінуючи біля воріт суперника, натомість гості робили ставку на контратаки, однак до справжньої небезпеки тривалий час не доходило. На 16-й хвилині Муані з правого флангу викотив під удар Роде в центр штрафного, але Соу не помітив партнера і вистрілив по горобцях. За трохи Ліндстрьом ледь не вискочив сам на сам з Зоммером – в останній момент підстрахували захисники. Цікаво, що свій перший удар у матчі Баварія виконала лише на 23-й хвилині поєдинку.

Зоммер ледь не заробив вилучення, коли вийшовши далеко з воріт у падінні збив Муані. Арбітр обмежився "гірчичником". Мюллєр мав непоганий шанс забити, але Тута стіною став перед своїми ворітьми, зреагувавши на постріл форварда. За мить Трапп продемонстрував дива реакції, відбивши спочатку удар Кімміха, а згодом добивання від Мюллєра. На 34-й хвилині забив Сане – Томас викотив з правого флангу у центр штрафного і Лерой в дотик відкрив рахунок.

По перерві Айнтрахт вирівняв гру, хоча "Ротен" значно переважали у володінні м'ячем. Бажання відновити статус-кво "орли" втілили у життя в середині другої сорокап'ятихвилинки – Камада пасом знайшов Муані на лівому фланзі штрафного, Коло змістився ближче до воріт і, незважаючи на захисника, пробив у дальній кут. Наприкінці зустрічі гості могли вирватись вперед, але ціла серія ударів та добивань не досягла своєї цілі.

Як наслідок, третя поспіль нічия для Баварії – тепер підопічні Юліана Нагельсманна випереджають РБ Лейпциг на 1 очко, Айнтрахт – п'ятий.

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