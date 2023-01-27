РБ Лейпциг потужно виступає після ЧС-2022. "Бики" розписали престижну нічию з Баварією та знищили Шальке (6:1). Штутгарт обмежився нічиїми з Майнцом та Хоффенхаймом.

Перший момент створив борець за виживання. Кастанарас вискочив на ударну позицію, але програв ближній бій Бласвіху. РБ Лейпциг відверто "дрімав" половину тайму, проте саме господарям вдалося забити першими. Штутгарт "привіз" штрафний на відстані близько 30 метрів від воріт. Підступний удар Собослая з відскоком виявився проблемою для кіпера швабів Мюллєра, який відбив м'яч у сітку.

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Рахунок 1:0 протримався до перерви, а потім РБ Лейпциг закріпив перевагу. На 49-й хвилині Собослай знову показав свій потужний удар, скориставшись скидкою Андре Сілви. Інтрига здавалася мертвою, якби не Йошко Гвардіол. Бронзовий призер чемпіонату світу ледь помітно зіграв рукою у карному майданчику. Спочатку арбітр Фелікс Цвайєр показав на кутовий, але відеоповтор таки дав Штутгарту право на пенальті – Фюхріх реалізував.

РБ Лейпциг таки втримав перемогу, яка дозволила скоротити відставання від Баварії до одного очка. Натомість Штутгарт ризикує опинитися в зоні прямого вильоту вже до кінця 18 туру.

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