У суботу 18-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 18-й тур

Вердер – Вольфсбург – 2:1

Голи: Фюлькруг, 24 (п.), 77 – Паредес, 90

Герта – Уніон Берлін – 0:2

Голи: Духі, 44, Сегуїн, 67

Хоффенхайм – Борусія М – 1:4

Голи: Бебу, 80 – Хофман, 12, 38, Штіндль, 83, Вольф, 90+1

Майнц – Бохум – 5:2

Голи: Лі, 1, Відмер, 18, Онісіво, 28, 57, 88 – Кунде, 70, Масовіч, 72

Фрайбург – Аугсбург – 3:1

Голи: Гінтер, 14, Хьолер, 30, Лінхарт, 85 – Беріша, 28 (п.)

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Вольфсбург на виїзді неочікувано поступився Вердеру. Господарі вийшли вперед в середині тайму завдяки пенальті, а по перерві подвоїли свою перевагу. "Вовкам" лише на останній хвилині основного часу вдалось забити гол престижу. Як наслідок, вони перервали свою 10-матчеву безпрограшну серію. Натомість бременці вперше за останні 5 поєдинків не програли.

Уніон у берлінському дербі взяв гору над Гертою. "Стара дама" не змогла нічого запропонувати супернику у надпринциповому матчі і продовжує животіти на передостанній сходинці турнірної таблиці.

Хоффенхайм не зміг здобути перемогу у восьмому матчі поспіль. Цього разу на власному полі він поступився менхенгладбаській Борусії. На дубль Хофмана у першому таймі Бебу відповів голом наприкінці матчу, відновивши інтригу. Але майже одразу Штіндль її поховав, а Вольф у доданий час добив суперника.

Майнц на власному полі розгромив Бохум. Господарі вийшли вперед вже на 1-й хвилині і пішли на перерву за рахунку 3:0. Після відпочинку Онісіво забив ще раз, оформивши дубль. Кунде та Масовіч в середині другої сорокап'ятихвилинки запалили надію у серцях вболівальників, але все той же Онісіво третім голом встановив остаточний рахунок.

У ще одному матчі Фрайбург здолав Аугсбург і піднявся вже на четверту сходинку турнірної таблиці Бундесліги.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ