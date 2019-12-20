Баварія не робила пропозиції Тете та визначилась з пріоритетним трансфером, – Bild

Півзахисник Шахтаря Тете ризикує не стати гравцем Баварії через інтерес мюнхенців до зіркового одноклубника Зінченка.

Баварія не робила Шахтарю пропозицію щодо бразильського хавбека Тете, повідомляє Bild.

Шахтар сповістив агента Тете про наявність пропозиції від Баварії

Джерело заперечує інформацію, що Баварія готова заплатити 50 млн євро за Тете, а також те, що Шахтар повідомив агента бразильця про пропозицію. Додається, що зараз у мюнхенського клубу в пріоритеті трансфер Лероя Сане з Манчестер Сіті.

До слова, Тете встиг зіграти за донеччан 22 матчі в УПЛ, у яких забив 5 голів. Також в його активі 3 поєдинки та 1 гол у Лізі чемпіонів. Клаусула Тете складає 150 млн євро, а контракт бразильця з "гірниками" чинний до кінця 2023 року.

Тете в Баварію за 50 мільйонів – чутки небезпідставні, але агент дико перегинає