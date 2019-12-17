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Шахтар сповістив агента Тете про наявність пропозиції від Баварії

20:29 1615 Читать на русском
Шахтар сповістив агента Тете про наявність пропозиції від Баварії
Тете в матчі Манчестер Сіті – Шахтар / ФК Шахтар

Інформація про інтерес Баварії до атакувального хавбека Шахтаря Тете набирає обертів.

Мюнхенська Баварія зацікавлена у трансфері 19-річного вінгера Шахтаря Тете. Український клуб повідомив агенту гравця про наявність пропозиції від чемпіона Німеччини, інформує Sky Sport.

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В той же час зазначається, що безпосередньо з гравцем чи його оточенням представники Баварії наразі не контактували. Тете встиг зіграти за донеччан 22 матчі в УПЛ, у яких забив 5 голів. Також в його активі 3 поєдинки та 1 гол у Лізі чемпіонів.

Клаусула Тете складає 150 млн євро, а контракт бразильця з "гірниками" чинний до кінця 2023 року.

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