Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич пояснив, що ця домовленість пов'язана зі "схемами".

В останні дні зимового трансферного вікна лівий захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу несподівано перейшов до Баварії на правах оренди. Але, як інформує журналіст Bild Крістіан Фальк, мюнхенський клуб не заплатив за оренду португальця жодної копійки.

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У коментарі Фальку спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич пояснив причини "схемами". "Безкоштовна оренда Канселу пов'язана зі схемою". Очевидно, йдеться про схему, згідно з якою Баварія матиме право викупити Канселу влітку за 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Канселу вже встиг дебютувати у складі Баварії. У своєму першому матчі за мюнхенців Жоау оформив гольову передачу. Також на його рахунку є асист і в другому матчі за нову команду.

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