Вольфсбург та Баварія влаштували свято результативного футболу в 19 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перші 19 хвилин перетворилися на тотальне побиття Вольфсбурга. Кінгслі Коман оформив дубль, а Томас Мюллєр замкнув подачу Кімміха зі штрафного. Слід відзначити і асист Жоау Канселу в другому поспіль матчі за Баварію.

Баварія у меншості здолала Вольфсбург і очолила Бундеслігу – дубль Комана, вирок для Лакруа і черговий асист Канселу

Перед відпочинком мюнхенці дозволили Якубу Камінскі скоротити відставання. На 54-й хвилині надія Вольфсбурга спалахнула ще дужче – Кімміх заробив другу жовту і дебютне вилучення у кар'єрі (назбиралося понад 450 матчів). Втім, чисельна нерівність взагалі не бентежила Джамала Мусіалу. 19-річний хавбек Баварії отримав м'яч в центрі поля, накрутив половину команди суперників і чітко пробив у ближній кут. Гол Сванберга під завісу зустрічі просто дозволив Вольфсбургу уникнути розгрому – 2:4.