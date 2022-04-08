Протест Фрайбурга через плутанину з представниками Баварії у матчі 28-го туру Бундесліги, який завершився звитягою мюнхенців 4:1, було відхилено.

Спортивний суд Німецького футбольного союзу відхилив апеляцію "бразильців із Брайсгау" щодо присутності 12 гравців Баварії протягом кількох секунд поєдинку, інформує Sky Sports.

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Згідно з рішенням, провина за плутанину з футболістами "ротен" не може бути покладена на Баварію. Головним винуватцем став четвертий суддя, дії якого були визнані неправомірними. Під час заміни він переплутав номери на інформаційному табло, тому Коман затримався на полі. Фрайбург має один робочий день на подання ще однієї апеляції.

Відхилення протесту є позитивом для підопічних Юліана Нагельсманна, адже їм більше не загрожує технічна поразка і зняття трьох очок. Мюнхенці залишаються лідерами Бундесліги з 9-очковою перевагою над Борусією Дортмунд.

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