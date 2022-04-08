Спортивный суд Немецкого футбольного союза отклонил апелляцию "бразильцев из Брайсгау" по поводу присутствия 12 игроков Баварии в течение нескольких секунд матча, информирует Sky Sports .

Нагельсманн раскритиковал Фрайбург за апелляцию на курьез с 12-ю игроками Баварии

Согласно решению, вина за путаницу с футболистами "ротен" не может быть возложена на Баварию. Главным виновником стал четвертый судья, действия которого были признаны неправомерными. Во время замены он перепутал номера на информационном табло, поэтому Коман задержался на поле. Фрайбург имеет один рабочий день для подачи еще одной апелляции.

Отклонение протеста является положительным для подопечных Юлиана Нагельсманна, ведь им больше не угрожает техническое поражение и снятие трех очков. Мюнхенцы остаются лидерами Бундеслиги с 9-очковым перевесом над Боруссией Дортмунд.

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