Баварія оригінально вирішила воротарську дилему – офіційне рішення з підсиленням сенсаційного конкурента
Німецькому голкіперу Алєксандеру Нюбелю розпланували кар'єру на наступні п'ять років.
Нюбель підписав новий контракт з Баварією, угода розрахована до літа 2029-го, повідомляє офіційний сайт клубу. За інформацією преси, Алєкс отримав підвищення зарплати.
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Однак наступні два сезони голкіпер проведе в Штутгарті на правах оренди. Баварія таким чином вирішує дилему з Нойєром. Клуб не хоче, щоб голкіпери конкурували. Нюбель повернеться у Мюнхен в ролі першого номера, коли 38-річний Мануель завершить кар'єру.
Баварія підписала Нюбеля ще у 2020-му – він перейшов вільним агентом з Шальке. Поточний сезон Алєкс проводить у Штутгарті, з яким сенсаційно бореться проти Баварії за друге місце в Бундеслізі.