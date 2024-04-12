Нюбель підписав новий контракт з Баварією, угода розрахована до літа 2029-го, повідомляє офіційний сайт клубу. За інформацією преси, Алєкс отримав підвищення зарплати.

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Однак наступні два сезони голкіпер проведе в Штутгарті на правах оренди. Баварія таким чином вирішує дилему з Нойєром. Клуб не хоче, щоб голкіпери конкурували. Нюбель повернеться у Мюнхен в ролі першого номера, коли 38-річний Мануель завершить кар'єру.

Баварія підписала Нюбеля ще у 2020-му – він перейшов вільним агентом з Шальке. Поточний сезон Алєкс проводить у Штутгарті, з яким сенсаційно бореться проти Баварії за друге місце в Бундеслізі.