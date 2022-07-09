Нападник збірної Польщі Роберт Лєвандовскі хоче зробити все, щоб покинути Баварію цього літа.

Барселона твердо налаштована підписати 33-річного поляка, але поки не може домовитись із мюнхенцями. За ситуацією пильно стежить ПСЖ, який у разі провалу перемовин включиться у боротьбу.

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Щоправда, сам Роберт не надто прагне переїжджати у Париж. Його найбільше приваблюють варіанти з переходом у Челсі та Барселону, у Баварії залишатись він не має жодного бажання, стверджує журналіст Крістіан Фальк.

Нагадаємо, Лєвандовскі публічно заявив про намір покинути Мюнхен після 8 сезонів, після чого розсварився з керівництвом клубу. "Ротен" хочуть заробити на продажі форварда понад 50 мільйонів.

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