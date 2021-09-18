18-річний американський форвард Рікардо Пепі потрапив на радари Баварії. Також на нього претендують 4 італійські команди, серед яких найбільший інтерес проявляє Фіорентина, інформує журналіст Хайме Охеда.

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Пепі виступає за Даллас. У 23 матчах МЛС юний форвард забив 12 голів і віддав 2 асисти. У вересні він дебютував за збірну США і в першому ж матчі відзначився забитим голом.

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