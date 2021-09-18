Бавария хочет привезти в Бундеслигу очередную американскую жемчужину – в конкурентах итальянские клубы
Немецкий суперклуб подыскал интересный вариант на перспективу в центр атаки.
18-летний американский форвард Рикардо Пепи попал на радары Баварии. Также на него претендуют 4 итальянские команды, среди которых наибольший интерес проявляет Фиорентина, информирует журналист Хайме Охеда.
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Пепи выступает за Даллас. В 23 матчах МЛС юный форвард забил 12 голов и отдал 2 ассиста. В сентябре он дебютировал за сборную США и в первом же матче отметился забитым голом.
Талантливые футболисты часто переезжают из США в Германию, чтобы получить комфортные условия для развития. Сейчас в Бундеслиге среди прочих играют Джио Рейна, Тайлер Адамс, Джо Скалли, Крис Ричардс.
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