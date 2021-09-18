18-летний американский форвард Рикардо Пепи попал на радары Баварии. Также на него претендуют 4 итальянские команды, среди которых наибольший интерес проявляет Фиорентина, информирует журналист Хайме Охеда.

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Пепи выступает за Даллас. В 23 матчах МЛС юный форвард забил 12 голов и отдал 2 ассиста. В сентябре он дебютировал за сборную США и в первом же матче отметился забитым голом.

Талантливые футболисты часто переезжают из США в Германию, чтобы получить комфортные условия для развития. Сейчас в Бундеслиге среди прочих играют Джио Рейна, Тайлер Адамс, Джо Скалли, Крис Ричардс.

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