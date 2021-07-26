18-річний талант Далласа став наймолодшим автором хет-трику в історії МЛС
06:00 - Читать на русском
Рікардо Пепі приємно вразив фанатів Далласа у поєдинку проти Лос-Анджелес Гелаксі.
ФК Даллас не залишив живого місця від Лос-Анджелес Гелаксі (4:0) в рамках 15-го туру МЛС, героєм матчу став юний Рікардо Пепі.
Арбітр замість головного тренера вилучив його перекладача – курйозне відео з МЛС
18-річний форвард відвантажив грізному супернику одразу три м'ячі, ставши наймолодшим автором хет-трика в історії турніру. У поточному сезоні МЛС Рікардо провів 14 поєдинків, в яких відзначився 8-ма голами.
Після 15-ти турів Даллас розташувався на 10-й сходинці Західної конференції, Гелаксі – 3-й.
Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter