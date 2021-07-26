Рікардо Пепі приємно вразив фанатів Далласа у поєдинку проти Лос-Анджелес Гелаксі.

ФК Даллас не залишив живого місця від Лос-Анджелес Гелаксі (4:0) в рамках 15-го туру МЛС, героєм матчу став юний Рікардо Пепі.

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18-річний форвард відвантажив грізному супернику одразу три м'ячі, ставши наймолодшим автором хет-трика в історії турніру. У поточному сезоні МЛС Рікардо провів 14 поєдинків, в яких відзначився 8-ма голами.

Після 15-ти турів Даллас розташувався на 10-й сходинці Західної конференції, Гелаксі – 3-й.

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