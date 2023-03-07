"Я знаю ПСЖ, але рідко бачив багато ігор поспіль. Неймар завжди був на висоті в атакувальних діях. Я не дуже добре знаю баланс всередині команди. Не знаю, чи це послаблення, але це змінює профіль. Зрештою, не окремі особистості мають значення.

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Мбаппе – гравець, який є небезпечним за своїм профілем, він забиває найбільше. Відповідно, треба думати про те, як його зупинити. Але футбол – командний вид спорту, ми також повинні зупиняти передачі. Ми будемо дуже старанними завтра і віддамо усі сили, щоб перемогти. Це стосується всієї командної філософії.

Моя дуель проти Мессі? Я знаю статистику. Останні кілька років нам завжди доводилося мати справу з Барселоною, і зазвичай це закінчувалося для нас добре. Статистика – це про минуле, тож я б не надавав їй великого значення. Ми почуваємося добре підготовленими. У першому матчі ми домінували до перерви. Мені цікаво подивитися, як Париж підійде до гри.

Основні чесноти – те, що потрібно обом командам, якщо вони хочуть досягти успіху. Я дуже впевнений, що ми зможемо перенести це на поле. Наступний крок – те, наскільки ефективно ви це використаєте. У нас є чіткий план. У такій важливій грі, як ця, потрібно трохи везіння. Це буде гарячий танець. Але цей стадіон і досвід є перевагою. Очікування є, зустрічаються дві великі команди. У кожного є свої якості, а далі побачимо.

Улюблений гравець ПСЖ? Кіліан Мбаппе, все доволі просто. У нього є вибуховість у поєднанні з правильними рішеннями у штрафному майданчику. Він не тільки якісний, але й ефективний. На нього любить дивитися весь світ. Завтра, однак, ми спробуємо перешкодити йому в роботі. Якщо наш план спрацює, він не отримає багато задоволення.

Ми виграли 1:0 у першому матчі. Я бачу в цьому перевагу для нас. Ми граємо вдома, а це сильна сторона. Але, звичайно, відставання в один м'яч у футболі завжди можна відіграти. Можу зрозуміти думку Мбаппе про те, що ПСЖ – фаворит. Він дуже самовпевнений", – цитує Мюллєра сайт "ротен".

Нагадаємо, мюнхенці здобули перемогу з рахунком 1:0 у паризькому поєдинку. Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 8 березня, о 22:00 на Альянц-Арені.

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