Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд може стати наступником Роберта Лєвандовскі у Баварії вже влітку 2022 року.

Баварія готова оформити трансфер Холанда по завершенні сезону, якщо Лєвандовскі вирішить покинути мюнхенський клуб, інформує Bild.

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Сума відступних за Ерлінга становитиме 75 млн євро, але також доведеться розщедритись на комісійні для агента Міно Райоли (30-40 млн євро) та батька футболіста – Альфа-Інге Холанда. Сам норвежець бажає заробляти неймовірні 30 млн євро на рік. Лєвандовскі ж має бажання покинути Мюнхен, а однією з причин є чутки про можливе придбання Холанда.

До слова, контракт Роберта з Баварією завершується влітку 2023 року. У поточному сезоні поляк провів 10 матчів, у яких відзначився 13-ма голами й одним асистом. Ерлінг Холанд у восьми зустрічах кампанії 2021/22 забив 11 м'ячів та віддав 4 передачі.

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